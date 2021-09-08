Открытые уроки к 30-летию Независимости РК провели в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости РК во всех школах Алматы проведены классные часы и открытые уроки на тему «Тәуелсіздік жетістігі», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В гимназии №140 имени Мукагали Макатаева школьникам рассказали об этапах обретения суверенитета, развитии независимого государства и о важнейшей роли Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в становлении страны, которая сегодня продолжает успешно развиваться.

«Мы постоянно рассказываем ученикам об обретении независимости. Не только на уроках истории, но и, например, на классных часах, потому что в этом и заключается воспитание патриотизма. Дети должны знать историю страны, ее главные государственные символы: флаг, герб и гимн. Во многом с этого начинается становление личности», - отметила директор гимназии №140 Сания Тилеубай.

Одна из встреч на эту тему состоялась в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова. Обсуждение прошло в двух форматах - онлайн и офлайн. Встречу открыл проректор университета по корпоративному развитию Убайдилла Датхаев.

«На заре независимости я был молодым и, можно сказать, видел, как страна развивается, стал свидетелем многих перемен. В частности, с обретением суверенитета большие возможности появились у учащихся нашего университета. Сегодня в вуз с лекциями приезжают ведущие профессора из разных уголков мира, наши студенты также могут выехать за пределы страны на учебу. Возможность получать опыт за рубежом есть и у молодых ученых, которые, вернувшись, успешно применяют его в родной стране», - подчеркнул спикер.

Поддержали проректора и будущие медики, отметив, что с обретением независимости у них стало гораздо больше возможностей получить качественное образование, используя передовые мировые знания и опыт.

Еще один спикер собрания - кандидат исторических наук, профессор Жанна Мажитова выступила перед студентами онлайн, кратко напомнив об этапах обретения независимости и подчеркнув важность суверенитета для государства.

«Нужно осознавать, насколько мы счастливый народ, потому что живем в независимой стране. Это не просто громкие слова. К сожалению, многие народы только мечтают сегодня о том, что обрели мы. Так что суверенитет действительно имеет особое значение», - говорит Жанна Мажитова.

В завершение беседы проректор университета Убайдилла Датхаев отметил, что такие встречи в вузе проводятся регулярно. Они мотивируют студентов покорять новые вершины, стимулируют учиться как можно лучше, чтобы потом работать на благо страны.