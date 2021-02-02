Открытые уроки для школьников Нур-Султана будут проводиться в театрах и библиотеках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для столичных школьников будут проводиться открытые уроки в театрах города, национальной библиотеке и на стадионе «Барыс Арена». Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Столица должна быть комфортной не только для проживания взрослых, но и для наших детей. Для этого строим не только объекты образования, но и открываем больше досуговых центров, благоустраиваем дворы. К примеру, в городе есть Дворец школьников, где дети могут заниматься разными видами искусств. В текущем году начнем строительство еще одного Дворца школьников», - сообщил аким столицы.

По его мнению, для детей должны быть открыты двери имеющихся в городе культурных и спортивных зданий. У каждого ребенка должна быть возможность, как посещать данные учреждения, так и изнутри видеть «кухню».

«Совместно с театром «Астана Опера» запустили проект: наши школьники бесплатно посетили балет Людвига Минкуса «Баядерка», побеседовали с профессионалами своего дела, им также наглядно рассказали об истории балета, показали гримерный цех, костюмерную, музыкальную библиотеку, репетиционные залы и т.д. Подобные театральные уроки позволят нашим детям лучше усвоить материал, ведь перед собой они будут видеть не только один текст из учебника, но и саму постановку, сами костюмы, самих героев. Это позволит культурно обогатить наших детей», - подчеркнул аким.

По его словам, проект будет масштабирован. Открытые уроки для школьников пройдут в здании нового Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева, на стадионе «Барыс Арена», в Национальной библиотеке.

«Глава государства отметил, что у наших школьников навыки читательской грамотности должны быть развиты на должном уровне. Во время экскурсий в Нацбиблиотеку дети смогут получить доступ ко многим архивным книгам, узнать больше о писателях, посетить там музей, что, несомненно, должно развить интерес к получению новых знаний. Данные проекты позволят не только со школьной скамьи прививать ученикам нравственно-духовные ценности и любовь к культуре и спорту, но и раскрыть их творческий потенциал, и научить с уважением относиться к труду других людей. Проекты реализовываем совместно с Министерством культуры и спорта», - заключил Алтай Кульгинов.