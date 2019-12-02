-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:17
-
вчера 23:08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:24
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:00
Открыты дороги в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего утра в связи с улучшением погодных условий открыты автодороги областного и республиканского значений в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
Как известно вчера ряд участков дорог в регионе были закрыты , объявлено штормовое предупреждение.
«Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области в связи с улучшением погодных условий снято ограничение движений на автодороге областного значения Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль Илецк(0-265 километр, п.Шубаркудук-Кобда) и участке Актобе-Болгарка-Шубаркудук (17-190 километр, п.Сазда-Шубаркудук).
Также в связи с улучшением погоды снято ограничение на автодороги республиканского значения Актобе-Мартук-граница Российской федерации от поселка Курайли до российской границы. Эти дороги были закрыты вчера в связи с гололедом», - отметили в пресс-службе ДЧС.
- Автобус с пассажирами-иностранцами сломался на трассе в СКО
- Ключи от квартир вручили сотрудникам вузов в Актобе
- Солдаты срочной службы приняли присягу в Актобе
- Участки дорог в Актюбинской области закрыты из-за погодных условий
- Две школы открылись в Актюбинской области ко дню Первого Президента
- Замерзающим на дороге иностранцам помогли актюбинские полицейские
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана