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Открыты дороги в Актюбинской области

2 Декабря 2019 13:50
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Открыты дороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего утра в связи с улучшением погодных условий открыты автодороги областного и республиканского значений в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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Как известно вчера ряд участков дорог в регионе были закрыты , объявлено штормовое предупреждение.

«Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области в связи с улучшением погодных условий снято ограничение движений на автодороге областного значения Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль Илецк(0-265 километр, п.Шубаркудук-Кобда) и участке Актобе-Болгарка-Шубаркудук (17-190 километр, п.Сазда-Шубаркудук).

Также в связи с улучшением погоды снято ограничение на автодороги республиканского значения Актобе-Мартук-граница Российской федерации от поселка Курайли до российской границы. Эти дороги были закрыты вчера в связи с гололедом», - отметили в пресс-службе ДЧС.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт,
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Автор:

Самал Ендибаева

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