Открыты дороги в Акмолинской, Павлодарской областях и ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением погодных условий открыты для движения автотранспорта участки дорог в Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

В Акмолинской области: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, уч. г.Нур-Султан-гр.Павлодарской области, открытие с 06.00 ч. В Павлодарской области: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-254, уч.гр.Акмолинской области - п.Шидерты, открытие с 06.00 ч.

В ВКО два участка дорог: 1.«Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка- г.Семей. 2. «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 7-66, уч. с.Ушановское-пов.г.Серебрянск. открытие с 08.00 ч.



