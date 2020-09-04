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Открытость молодежи к инновациям поспособствует адаптации к глобальным вызовам – аким Алматы

4 Сентября 2020 15:07
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Открытость молодежи к инновациям поспособствует адаптации к глобальным вызовам – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал в ходе выступления на круглом столе по обсуждению Послания Президента Казахстана о разработке новых проектов по поддержке алматинской молодежи и по развитию дополнительного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы разработали проект Регионального плана развития молодежной политики города Алматы до 2025 года на основе программы «Жастар Отанға». Новое качество нации, прорыв из периода глобальных испытаний, духовное и мировоззренческое здоровье народа невозможны без системы образования. Перед страной чрезвычайные вызовы, с которыми не справиться, если молодое поколение не подключится к решению общенациональных задач», - отметил аким Алматы.

Он отметил, что большой упор делается на формирование у молодежи открытости инновациям.

«Мы создали специальное управление цифровизации. Разработана прикладная стратегия цифровизации до 2025 года, создан ИТ-совет города, сформирован пул ИТ-талантов среди студентов и школьников. Уверен, открытость к инновациям молодежи будет способствовать адаптации нации к глобальным вызовам», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

В своем выступлении аким города рассказал о реализации Дорожной карты по созданию условий для дополнительного образования детей на 2020 - 21 годы.

«У нас подготовлена и реализуется Дорожная карта по созданию условий для массового охвата детей города спортом, культурой и внешкольным дополнительным образованием на 2020 - 21 годы. Мы переходим на масштабную цифровизацию. Создана общегородская платформа «Сфера» для онлайн-дистанционного обучения всех школьников города. Подготовлен новый цифровой образовательный контент для школьников. Проведено обучение преподавательского состава», - сказал аким города.

По словам Б.Сагинтаева, для всех детей, и прежде всего для детей из малообеспеченных семей, закуплено необходимое количество компьютерных устройств: ноутбуки и планшеты.

«Задачи, поставленные Президентом, безусловно, будут реализоваться в городе. У нас есть для этого потенциал. Сегодня в этом зале принимает участие цвет интеллигенции. Ваше слово, поддержка, участие поможет в успешной реализации Послания», - сказал аким Алматы.

Напомним, в Алматы проходит заседание по обсуждению Послания Президента РК с участием госсекретаря РК Крымбека Кушербаева и с представителями интеллигенции.


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#Цифровой Казахстан   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Гульзат Сахова

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