Открытость молодежи к инновациям поспособствует адаптации к глобальным вызовам – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал в ходе выступления на круглом столе по обсуждению Послания Президента Казахстана о разработке новых проектов по поддержке алматинской молодежи и по развитию дополнительного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разработали проект Регионального плана развития молодежной политики города Алматы до 2025 года на основе программы «Жастар Отанға». Новое качество нации, прорыв из периода глобальных испытаний, духовное и мировоззренческое здоровье народа невозможны без системы образования. Перед страной чрезвычайные вызовы, с которыми не справиться, если молодое поколение не подключится к решению общенациональных задач», - отметил аким Алматы.

Он отметил, что большой упор делается на формирование у молодежи открытости инновациям.

«Мы создали специальное управление цифровизации. Разработана прикладная стратегия цифровизации до 2025 года, создан ИТ-совет города, сформирован пул ИТ-талантов среди студентов и школьников. Уверен, открытость к инновациям молодежи будет способствовать адаптации нации к глобальным вызовам», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

В своем выступлении аким города рассказал о реализации Дорожной карты по созданию условий для дополнительного образования детей на 2020 - 21 годы.

«У нас подготовлена и реализуется Дорожная карта по созданию условий для массового охвата детей города спортом, культурой и внешкольным дополнительным образованием на 2020 - 21 годы. Мы переходим на масштабную цифровизацию. Создана общегородская платформа «Сфера» для онлайн-дистанционного обучения всех школьников города. Подготовлен новый цифровой образовательный контент для школьников. Проведено обучение преподавательского состава», - сказал аким города.

По словам Б.Сагинтаева, для всех детей, и прежде всего для детей из малообеспеченных семей, закуплено необходимое количество компьютерных устройств: ноутбуки и планшеты.

«Задачи, поставленные Президентом, безусловно, будут реализоваться в городе. У нас есть для этого потенциал. Сегодня в этом зале принимает участие цвет интеллигенции. Ваше слово, поддержка, участие поможет в успешной реализации Послания», - сказал аким Алматы.

Напомним, в Алматы проходит заседание по обсуждению Послания Президента РК с участием госсекретаря РК Крымбека Кушербаева и с представителями интеллигенции.