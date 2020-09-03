Открытость, благополучие, забота - вот о чем говорил Президент - Алексей Советов
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Алексей Советов, делясь с корреспондентом МИА «Казинформ» своими мыслями по поводу Послания, отметил, что Президент говорил об открытости, доступности, благополучии и заботе о народе.
«1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Послание Президента стало уверенным ответом на вызовы 2020 года. В своем Послании Президент озвучил семь основных направлений нового экономического курса, отметил все жизненно важные отрасли развития государства. Об открытости, доступности, заботе и благополучии народа говорил наш Президент», - отметил А. Советов.
Собеседник подчеркнул, что сегодня идет глобальное развитие экономики, культуры, образования, промышленности нашей республики. И, конечно же, двигателем всех этих процессов является народ, который создает, созидает и совершенствует мир и условия, в которых мы проживаем.
«Пожарные и спасатели Акмолинской области с большим воодушевлением восприняли этот документ и наметили планы реализации задач, касающихся нашей сферы. Послание Президента РК носит конкретный и целенаправленный характер, способствующий дальнейшему развитию страны. В каждом слове Послания ощущается твердая уверенность Главы государства в правильности выбранного пути, четко разъяснены основные задачи, которые предстоит решить нам всем», - добавил А. Советов.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.
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