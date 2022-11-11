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Открыто движение по двум из четырех полос трассы Актобе - Кандыагаш

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Ноября 2022, 08:09
Открыто движение по двум из четырех полос трассы Актобе - Кандыагаш

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Реализация проекта по реконструкции дороги республиканского значения «Актобе – Кандыагаш» стартовала в 2021 году. 10 ноября по двум из будущих четырех полос было открыто рабочее движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В строительно-монтажных работах задействованы ТОО «СП «Сине Мидас Строй», осуществляющее работы на участке 11-52 км, ТОО «Ассана ДорСтрой» на участке 52-100 км. Для безопасности пользователей подрядные организации построят 16 скотопрогонов, 18 мостов, 2 из них уже завершены и установят 60 водопропускных труб.

В целом, в проекте задействованы 293 единицы техники, 425 человек.

В эксплуатацию объект будет сдан в ноябре 2023 года.


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