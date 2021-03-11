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    07:27, 11 Март 2021 | GMT +6

    Открыто движение на участке автодороги Нур-Султан–Темиртау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке автодороги Нур-Султан–Темиртау, передает МИА «Казинформ».

    «11 марта с 00:00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта на участке г.Нур-Султан–г.Темиртау (1291-1426 км.) автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы», - говорится в сообщении ДЧС.

    Ранее, 10 марта, сообщалось о том, что и з-за ухудшения погоды закрыты 12 участков республиканских автодорог.


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