НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке автодороги Нур-Султан–Темиртау, передает МИА «Казинформ».

«11 марта с 00:00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов автотранспорта на участке г.Нур-Султан–г.Темиртау (1291-1426 км.) автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы», - говорится в сообщении ДЧС.

Ранее, 10 марта, сообщалось о том, что и з-за ухудшения погоды закрыты 12 участков республиканских автодорог.