Открыто движение на трассе Беловка-Калкаман в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трасса Беловка-Калкаман доступна для всех видов транспорта из-за улучшения погоды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным областного филиала ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области» с 20.00 часов в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке автородороги областного значения Беловка-Калкаман (0-61-й километры) для всех видов транспорта», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Напомним, ранее спасатели извещали о закрытии трасс в связи с метелью, плохой видимостью и гололёдом.