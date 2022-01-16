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Открыто движение на трассе Беловка-Калкаман в Павлодарской области

16 Января 2022 01:39
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Открыто движение на трассе Беловка-Калкаман в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трасса Беловка-Калкаман доступна для всех видов транспорта из-за улучшения погоды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данным областного филиала ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области» с 20.00 часов в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке автородороги областного значения Беловка-Калкаман (0-61-й километры) для всех видов транспорта», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Напомним, ранее спасатели извещали о закрытии трасс в связи с метелью, плохой видимостью и гололёдом.


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#Павлодарская область   #Дороги  
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Автор:

Антон Гагарин

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