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Открыто движение на трассе «Алматы-Хоргос»

25 Декабря 2021 15:40
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Открыто движение на трассе «Алматы-Хоргос»

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Хоргос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По сообщению алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 25 декабря с 14:00 часов, открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Хоргос» (с 25-140 км п. Арман - с. Шелек) для всех видов автотранспорта», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Отметим, что с 12.00 часов 25 декабря, в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, нулевая видимость) было закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Алматы-Хоргос» (24-140 км., п.Арман - с.Шелек).


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#Алматинская область   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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