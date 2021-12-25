Открыто движение на трассе «Алматы-Хоргос»

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Хоргос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 25 декабря с 14:00 часов, открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Хоргос» (с 25-140 км п. Арман - с. Шелек) для всех видов автотранспорта», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Отметим, что с 12.00 часов 25 декабря, в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, нулевая видимость) было закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Алматы-Хоргос» (24-140 км., п.Арман - с.Шелек).