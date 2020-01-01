Открыто движение на автодороге Щучинск - Нур-Султан

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Открыто движение на автодороге Щучинск - Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

«Дорога в обоих направлениях уже открыта», - сообщили в ведомстве.

Между тем 1 января с 15:50, по данным филиала АОФ ТОО «Казахавтодор» в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау, на 42-51 км (село Нура - граница Карагандинской области).





Между тем на аршалынской дороге, ведущей в сторону Караганды, спасатели Акмолинской области чистят снег даже вручную.



