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Открыто движение на автодороге Щучинск - Нур-Султан

1 Января 2020 18:50
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Открыто движение на автодороге Щучинск - Нур-Султан

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Открыто движение на автодороге Щучинск - Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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«Дорога в обоих направлениях уже открыта», - сообщили в ведомстве.

Между тем 1 января с 15:50, по данным филиала АОФ ТОО «Казахавтодор» в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау, на 42-51 км (село Нура - граница Карагандинской области).


Между тем на аршалынской дороге, ведущей в сторону Караганды, спасатели Акмолинской области чистят снег даже вручную.


Напомним, из-за ухудшения погоды в Акмолинской области 1 января закрыто движение по ряду участков автодорог республиканского значения с 07:45.
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Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт, Погода,
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Автор:

Оксана Матасова

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