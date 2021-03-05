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    09:25, 05 Март 2021 | GMT +6

    Открыто движение на автодорогах Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Открыто движение на автодорогах Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    С 09.00 часов открыто движение для транспорта на автодорогах:

    1.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, уч. г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл.

    2.«Щучинск-Зеренда» км. 0-80, уч. г. Щучинск-с. Зеренда.

    3.«Нур-Султан-Коргалжын» км. 19-180, уч. г.Нур-Султан-Коргалжынский зап.

    4.«Екатеринбург-Алматы» км. 995-1247, уч. г.Атбасар-г.Нур-Султан.


    Теги:
    Дороги Транспорт Акмолинская область
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