Открыто движение еще на семи участках автодорог в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана, с улучшением погодных условий, открыто движение еще на семи участках автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение НК «КазАвтоЖол» в Telegram.

Открыто движение на следующих участках:

1. «Макинск-Аксу-Торгай» км 130-240, участок от развилки Бестобе - с.Торгай.

2. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км 36-102, участок с.Предгорное-г.Шемонайха.

3. Жезказган-Петропавловск» км 136-252, участок п.Улытау – гр. Костанайской области.

4. «Кызылорда-Павлодар» км 1066-1135, участок п.Молодежный – гр. Павлодарской области.

5. «Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман» км 231-324, участок п.Ботакара-гр.Павлодарской области.

6. «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, участок гр.Карагандинской обл. – г.Аркалык.

7. «Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман» км 0-231, участок п.Калкаман-гр.Карагандинской области.

Ранее сообщалось об открытии движения на 21 участке автодорог.





В настоящее время остается закрытым движение на 18 участках:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.

3. «Нур-Султан-Петропавловск» км.18-231, уч. г.Нур-Султан-г.Щучинск.

4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1006-1247, уч. г.Атбасар – г.Нур-Султан.

5. «Нур-Султан-Коргалжын» км.16-180, уч. г.Нур-Султан– Коргалжынский зап.

6. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1351, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.

7. «Нур-Султан-Киевка-Темиртау» км. 32-51, уч. с.Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл.

8. «Ушарал-Достык» км. 83-184, уч. с.Коктума-с.Достык.

9. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 105-123, уч. г.Шемонаиха -гр.РФ.

10. Караганда-Аягоз-Бугаз, км 447-528 (Малкелди-Баршатас)

11. Караганда-Аягоз-Бугаз, км 704-941 (Аягоз-Бугаз)

12. Усть-Каменогорск-Риддер-РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер)

13. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1446, уч. г.Темиртау – (терминал плат. уч.)

14. «Екатеринбург-Алматы» км. 1351-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

15. «Нур-Султан-Нура-Темиртау» км. 31-266, уч. г.Темиртау–гр.Акмолинской обл.

16. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

17. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1251, уч. гр.Карагандинской обл- г.Экибастуз.

18. «Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.