Открыто движение для транспорта в трех областях Казахстана
18 февраля в 23:00 в Акмолинской области частично открыты:
1. а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 231-293, уч. г. Щучинск - г. Кокшетау,
Полное открытие а/д:
2. «Жаксы – Есиль - Бузулук» км. 63-82, уч. г. Есиль - с. Бузулук.
3. «Нур-Султан- Ерейментау - Шидерты» км. 16-200, уч. г. Нур-Султан - гр. Павлодарской области.
4. «Макинск – Аксу - Торгай» км. 0-240, уч. г. Макинск - г. Торгай
5. «Щучинск - Зеренда» км. 0-80, г. Щучинск - п.Зеренда.
В Павлодарской области:
6. а/д «Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты» км. 200-254, уч. гр.Акмолинская область - п.Шидерты
В 22:45 в Костанайской области частично открыты а/д:
7.«Костанай – Аулиеколь - Сурган» км. 108-232, уч. п. Аулиеколь - гр. Акмолинской обл.
Полное открытие:
8. «Жезказган - Петропавловск» км. 340-377км, уч. г. Аркалык - гр. Акмолинской области.
18 февраля в 22:15 снято ограничение а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 18-231, уч. Нур-Султан - Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).
Напомним, на участке автодорог Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты было закрыто движение для всех видов транспорта. Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов попросил всех граждан не выезжать за пределы населённых пунктов.