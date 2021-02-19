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    23:37, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Открыто движение для транспорта в трех областях Казахстана

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Открыто движение для транспорта на дорогах Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    18 февраля в 23:00 в Акмолинской области частично открыты:

    1. а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 231-293, уч. г. Щучинск - г. Кокшетау,

    Полное открытие а/д:

    2. «Жаксы – Есиль - Бузулук» км. 63-82, уч. г. Есиль - с. Бузулук.

    3. «Нур-Султан- Ерейментау - Шидерты» км. 16-200, уч. г. Нур-Султан - гр. Павлодарской области.

    4. «Макинск – Аксу - Торгай» км. 0-240, уч. г. Макинск - г. Торгай

    5. «Щучинск - Зеренда» км. 0-80, г. Щучинск - п.Зеренда.

    В Павлодарской области:

    6. а/д «Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты» км. 200-254, уч. гр.Акмолинская область - п.Шидерты

    В 22:45 в Костанайской области частично открыты а/д:

    7.«Костанай – Аулиеколь - Сурган» км. 108-232, уч. п. Аулиеколь - гр. Акмолинской обл.

    Полное открытие:

    8. «Жезказган - Петропавловск» км. 340-377км, уч. г. Аркалык - гр. Акмолинской области.

    18 февраля в 22:15 снято ограничение а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 18-231, уч. Нур-Султан - Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

    Напомним, на участке автодорог Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты было закрыто движение для всех видов транспорта. Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов попросил всех граждан не выезжать за пределы населённых пунктов.

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