Открыто движение для транспорта в трех областях Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Открыто движение для транспорта на дорогах Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

18 февраля в 23:00 в Акмолинской области частично открыты:

1. а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 231-293, уч. г. Щучинск - г. Кокшетау,

Полное открытие а/д:

2. «Жаксы – Есиль - Бузулук» км. 63-82, уч. г. Есиль - с. Бузулук.

3. «Нур-Султан- Ерейментау - Шидерты» км. 16-200, уч. г. Нур-Султан - гр. Павлодарской области.

4. «Макинск – Аксу - Торгай» км. 0-240, уч. г. Макинск - г. Торгай

5. «Щучинск - Зеренда» км. 0-80, г. Щучинск - п.Зеренда.

В Павлодарской области:

6. а/д «Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты» км. 200-254, уч. гр.Акмолинская область - п.Шидерты

В 22:45 в Костанайской области частично открыты а/д:

7.«Костанай – Аулиеколь - Сурган» км. 108-232, уч. п. Аулиеколь - гр. Акмолинской обл.

Полное открытие:

8. «Жезказган - Петропавловск» км. 340-377км, уч. г. Аркалык - гр. Акмолинской области.

18 февраля в 22:15 снято ограничение а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 18-231, уч. Нур-Султан - Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

Напомним, на участке автодорог Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты было закрыто движение для всех видов транспорта. Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов попросил всех граждан не выезжать за пределы населённых пунктов.