Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «НК «КазАвтоЖол» сообщил об открытии еще ряда дорог, закрытых накануне из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.
С 10:30 открыты дороги открыты:
В Костанайской области:
- Карабутак-Костанай км. 234-503, участок граница Актюбинской области-г. Рудный;
- Мамлютка-Костанай км. 180-406, участок граница СКО-город Тобыл;
- Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 7-232, уч. г. Тобыл-граница Акмолинской области;
- Екатеринбург-Алматы км. 466-539, участок п. Федоровка-г. Костанай;
- Екатеринбург-Алматы км. 555-729, участок г. Костанай-граница СКО.
В СКО:
- Мамлютка-Костанай км. 103-180, участок с. Пресновка-граница Костанайской области;
- Екатеринбург-Алматы км. 729-768, участок граница Костанайской области-с. Токсан Би.
В Акмолинской области:
- Жезказган-Петропавловск км. 377-552, уч. граница Костанайской области- п. Сурган;
- Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 232-260, участок граница Костанайской области-п. Сурган;
- Екатеринбург-Алматы км. 917-1003, участок п. Жаксы-г. Атбасар.
Жаксы-Есиль-Бузулук км. 0-82, участок п. Жаксы-п. Бузулук.
Ранее сообщалось, что открыто движение на трассах в шести областях. Ряд дорог из Астаны открыли для движения. 143 автомобиля еще ожидали открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК.