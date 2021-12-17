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Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск

17 Декабря 2021 13:46
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Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Возобновлено движение для всех видов автотранспорта по автотрассе Атырау-Уральск, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол» 17 декабря 2021 года в связи с улучшением погодных условий и устранения гололёда путем покрытия опасных участков песком с соляной смесью открыто движение на автодороге республиканского значения Атырау-Уральск. Это 492-189 километры трассы от города Уральска до границы с Атырауской областью. Движение открыто для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Как ранее сообщалось, из-за непогоды закрыта трасса Атырау - Уральск.


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#Атырауская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги  
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Автор:

Виктор Сутягин

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