Новости
Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск
17 Декабря 2021 13:46
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Возобновлено движение для всех видов автотранспорта по автотрассе Атырау-Уральск, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеАвтодорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за погодных условий Из-за непогоды закрыта трасса Атырау - Уральск О пыльной буре предупредили спасатели жителей Мангистауской области
«По данным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол» 17 декабря 2021 года в связи с улучшением погодных условий и устранения гололёда путем покрытия опасных участков песком с соляной смесью открыто движение на автодороге республиканского значения Атырау-Уральск. Это 492-189 километры трассы от города Уральска до границы с Атырауской областью. Движение открыто для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
Как ранее сообщалось, из-за непогоды закрыта трасса Атырау - Уральск.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Как развивалась строительно-дорожная индустрия за годы Независимости в Казахстане
- О героическом поступке полицейского рассказали в соцсетях жители СКО
- Автодорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за погодных условий
- Цифру «30» составили из машин полицейские СКО
- Из-за непогоды закрыта трасса Атырау - Уральск
- Малообеспеченные семьи получили квартиры в одном из сел Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн