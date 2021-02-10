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    07:38, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Открыто движение для транспорта на дорогах нескольких областей Казахстана

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Открыто движение для транспорта на некоторых трассах в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В Акмолинской области открыто движение:

    1.«Екатеринбург - Алматы» км. 1291-1353, уч. с.Жалтырколь - гр.Карагандинской обл. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

    В Карагандинской области движениеоткрыто с 06:00 10 февраля:

    2. «Екатеринбург - Алматы» км. 1353-1425, уч. гр.Акмолинской обл. - г.Темиртау (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

    В Павлодарской области:

    а/д 1.«Кызылорда - Павлодар» км. 1135-1206 уч. гр. Карагандинской обл. - п.Шидерты.

    2. «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км. 0-272, уч. с.Ленинский - гр.РФ.

    В Карагандинской области:

    1. а/д «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 51-266, уч. гр.Акмолинской области - г.Темиртау.

    2. «Кызылорда - Павлодар» км 992-1135 уч. заправка КМГ - гр.Павлодарской области.

    В Акмолинской области движение открыто с 07:30:

    1.«Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 30-51, уч. с.Кызылжар - гр.Карагандинской области.

    В 09:00 движение открыто только в направлении п.Шидерты: участка а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-254, уч. г.Нур-Султан - п.Шидерты. (участок Акмолинской и Павлодарской областей).

    Напомним, в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения на дорогах в Павлодарской и Карагандинской области.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Карагандинская область Безопасность Павлодарская область Акмолинская область
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