Открыто движение для транспорта на дорогах нескольких областей Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Открыто движение для транспорта на некоторых трассах в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В Акмолинской области открыто движение:

1.«Екатеринбург - Алматы» км. 1291-1353, уч. с.Жалтырколь - гр.Карагандинской обл. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

В Карагандинской области движениеоткрыто с 06:00 10 февраля:

2. «Екатеринбург - Алматы» км. 1353-1425, уч. гр.Акмолинской обл. - г.Темиртау (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

В Павлодарской области:

а/д 1.«Кызылорда - Павлодар» км. 1135-1206 уч. гр. Карагандинской обл. - п.Шидерты.

2. «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км. 0-272, уч. с.Ленинский - гр.РФ.

В Карагандинской области:

1. а/д «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 51-266, уч. гр.Акмолинской области - г.Темиртау.

2. «Кызылорда - Павлодар» км 992-1135 уч. заправка КМГ - гр.Павлодарской области.

В Акмолинской области движение открыто с 07:30:

1.«Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 30-51, уч. с.Кызылжар - гр.Карагандинской области.

В 09:00 движение открыто только в направлении п.Шидерты: участка а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-254, уч. г.Нур-Султан - п.Шидерты. (участок Акмолинской и Павлодарской областей).

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения на дорогах в Павлодарской и Карагандинской области.