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    10:33, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Открыто движение для транспорта на дорогах Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Открыто движение для транспорта на дорогах Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    В Алматинской области открыто движение:

    1. а/д «Алматы - Шелек-Хоргос» км. 25-320, уч. п. Арман - п.Алтынколь (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК«КазАвтоЖол».

    2. С 8:30 открыто движение на а/д «Алматы - Шелек-Хоргос» км. 24-243, уч. п.Арман - п.Чунжа.

    3. С 9:30 открыто движение на а/д «Екатеринбург - Алматы» км. 2300-2380, уч. с.Каншенгель - с.Курты (уч. на рек. АО «СПИК Аккорд»).

    Напомним, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения​ в Актюбинской и Алматинской областях.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Алматинская область
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