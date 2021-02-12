АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Открыто движение для транспорта на дорогах Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В Алматинской области открыто движение:

1. а/д «Алматы - Шелек-Хоргос» км. 25-320, уч. п. Арман - п.Алтынколь (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК«КазАвтоЖол».

2. С 8:30 открыто движение на а/д «Алматы - Шелек-Хоргос» км. 24-243, уч. п.Арман - п.Чунжа.

3. С 9:30 открыто движение на а/д «Екатеринбург - Алматы» км. 2300-2380, уч. с.Каншенгель - с.Курты (уч. на рек. АО «СПИК Аккорд»).

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения​ в Актюбинской и Алматинской областях.