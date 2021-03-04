Открыто движение автотранспорта на дорогах двух областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открыто автодвижение на дорогах Актюбинской и Алматинской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

В Актюбинской области с 08.00 ч. по времени Нур-Султана открыто движение на автодороге «Актобе-Атырау-гр.РФ» км. 11-100, уч. г. Актобе-г. Кандыагаш. (уч. на реконструкции км. 11-52 ТОО «СП Сина Мидас Строй Тодини», км. 52-100 ТОО «СП Акжол Аккорд Ассана ДорСтрой»).

В Алматинская области с 03.00 ч. открыто движение на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, уч. ст. Коктума-ст. Достык.