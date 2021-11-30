Открытие выставки картин Нуржана Карымсакова «Сын Великой степи»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Художественной галерее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы открылась персональная выставка Заслуженного деятеля Казахстана, члена Союза художников РК Нуржана Карымсакова «Сын Великой степи», передает МИА «Казинформ».

На выставке представлено 20 лучших картин художника, в числе которых получившие известность ранее, а также написанные им специально к нынешнему вернисажу. Значительную часть экспозиции занимают работы, выполненные в жанре монументальной живописи, отражающей главную тему в творчестве Нуржана Карымсакова – историческое наследие Казахстана.

Открывая мероприятие, руководитель Службы учета и хранения музейных ценностей Библиотеки Елбасы Куляйша Актаева отметила, что выставка организована в рамках проекта Библиотеки Елбасы «Культурный код Независимости» и посвящена Дню Первого Президента Республики Казахстан и 30-летию Независимости Казахстана.

«Нуржан Карымсаков является одним из немногих казахстанских художников, который знает, как показать зрителю глубины истории. В период с 2000 по 2001 автор создал одно из самых известных своих полотен – «Ел тұтқа». Увидев это произведение, зрители нередко соревнуются в знании исторических персоналий, представленных на красочном панно – на одном холсте 117 выдающихся деятелей Казахстана. Неудивительно, что в серии монументальных произведений Карымсакова появляются образы Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и основополагающие идеи, неразрывно связанные с наследием Елбасы: закрытие ядерного полигона, перенос столицы, формирование новых идей, повлиявших на архитектуру мира», – сказала К. Актаева.

Монументализм стал для художника средством выражения целостного, непрерывного видения исторических процессов, происходивших на территории Казахстана. Отдельные образы, темы становятся следствием масштабного видения исторических эпох. Таким образом автор идет от целого к частному. Мастерство автора проявляется в умении композиционными средствами создавать целостный сюжетный ряд, из которого затем можно развивать отдельные образы, события.

«Настоящее искусство волнует даже сердца батыров. В полотнах Нуржана Карымсакова отражен героический облик казахского народа, его многовековая философия и богатая культура. Поэтому работы мастера радуют и вдохновляют старшее поколение, при этом формируя художественный вкус у молодежи, а также воспитывая и обогащая знаниями подрастающее поколение», – отметил Халық қаһарманы, генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев.

Размышления о преемственности, непрерывности этапов развития государственности на территории Великой степи возводят художественные произведения Н. Карымсакова в разряд глубоких исторических исследований.

«За время творческого пути мне выпала честь познакомиться со многими выдающимися деятелями нашей страны. Это не только художники, но и археологи, поэты, писатели, историки. Бывая в их мастерских, я получаю невероятный опыт, глубинные знания по истории нашего государства, начиная с древних веков, до современного независимого Казахстана. Эти важные вехи в истории нашего народа дают мне импульс, вдохновение. И я очень горд тем, что нынешняя выставка моих работ проходит в канун Дня Первого Президента Казахстана. С именем Нурсултана Назарбаева неразрывно связана вся история Независимости, современного Казахстана», – поделился автор работ, художник Нуржан Карымсаков.

Заслуженный деятель Казахстана, член Союза художников РК Нуржан Карымсаков родился в Жамбылской области. В 1999 году окончил Казахскую государственную художественную академию, пройдя все этапы художественного образования, начиная со школы-интерната.

Репродукции работ Н. Карымсакова публикуются в исторических и энциклопедических изданиях Казахстана. Работы художника находятся в частных коллекциях как в Казахстане, так и за рубежом.

Выставка продлится до 11 декабря 2021 года.