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вчера 22:43
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Открытие туристического сезона в Павлодарской области переносится
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи со сложившейся в Павлодарской области эпидемиологической обстановкой открытие туристического сезона в регионе переносится с 15 июня на неопределенный срок. Работа туристических объектов также пока не возобновляется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.
«Просим жителей и гостей Павлодарской области отнестись к ситуации с пониманием и воздержаться от поездок в зоны отдыха и посещения мест массового скопления людей.
Информация о начале туристического сезона будет сообщена дополнительна», - призвали в управлении по развитию туризма и спорта Павлодарской области.
Напомним, в течение минувшей недели, с 1 по 7 июня, в Павлодарской области были зарегистрированы 76 заболевших коронавирусом, прирост составил 36,7%. Очередной этап ослабления карантинных мер в регионе планируется при снижении темпов заражения до 5%.
Ранее руководитель управления туризма и спорта Павлодарской области Марат Айдашев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о планах по развитию туризма в регионе.
Фото: pavlodar.gov.kz
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