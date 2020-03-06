Открытие республиканского турнира по греко-римской борьбе прошло в закрытом формате в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее стартовал республиканский турнир по греко-римской борьбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В городском инфоцентре сообщили, что 6-8 марта в Семее проходит республиканский турнир среди молодежи по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона и чемпиона мира, Героя труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова.
В турнире принимают участие команды из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, команды из Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей. Всего участвуют более 200 спортсменов со всей страны, которые сразятся в 10 весовых категориях.
В торжественной церемонии открытия соревнований в многопрофильном культурно-спортивном комплексе в микрорайоне Карагайлы принял участие и аким области Даниал Ахметов, который сегодня утром прибыл в Семей с рабочим визитом.
«Мне очень приятно сегодня быть на этом замечательном турнире. Мы связываем его с национальным героем, нашим олимпийским чемпионом, человеком, который является легендой и нашим национальным достоянием Жаксылыком Ушкемпировым. Есть такое понимание, как живое национальное сокровище, так вот Жаксылык и есть наше национальное сокровище. Я глубоко убежден, что десятки тысяч молодых казахстанцев завтра пойдут по замечательному спортивному пути и поднимут наш голубой флаг на чемпионатах мира, Азии и Олимпийских играх. Я желаю вам успехов, мои дорогие друзья! И я глубоко убеждён в том, что следующий наш турнир будет проходить в другой обстановке, все, что связано с коронавирусом пройдет как мимолётный ветер, и у нас не будет ограничений, связанных с карантинными мероприятиями, и это будет одним из выдающихся ежегодных спортивных событий», – сказал в своей речи глава области.
Напомним, ранее в Восточном Казахстане для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации учреждениям региона рекомендовано было отказаться от проведения массовых мероприятий, а потому церемония прошла в «закрытом» формате.
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