Открытие республиканского турнира по греко-римской борьбе прошло в закрытом формате в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее стартовал республиканский турнир по греко-римской борьбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что 6-8 марта в Семее проходит республиканский турнир среди молодежи по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона и чемпиона мира, Героя труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова.

В турнире принимают участие команды из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, команды из Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей. Всего участвуют более 200 спортсменов со всей страны, которые сразятся в 10 весовых категориях.

В торжественной церемонии открытия соревнований в многопрофильном культурно-спортивном комплексе в микрорайоне Карагайлы принял участие и аким области Даниал Ахметов, который сегодня утром прибыл в Семей с рабочим визитом.

«Мне очень приятно сегодня быть на этом замечательном турнире. Мы связываем его с национальным героем, нашим олимпийским чемпионом, человеком, который является легендой и нашим национальным достоянием Жаксылыком Ушкемпировым. Есть такое понимание, как живое национальное сокровище, так вот Жаксылык и есть наше национальное сокровище. Я глубоко убежден, что десятки тысяч молодых казахстанцев завтра пойдут по замечательному спортивному пути и поднимут наш голубой флаг на чемпионатах мира, Азии и Олимпийских играх. Я желаю вам успехов, мои дорогие друзья! И я глубоко убеждён в том, что следующий наш турнир будет проходить в другой обстановке, все, что связано с коронавирусом пройдет как мимолётный ветер, и у нас не будет ограничений, связанных с карантинными мероприятиями, и это будет одним из выдающихся ежегодных спортивных событий», – сказал в своей речи глава области.

Напомним, ранее в Восточном Казахстане для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации учреждениям региона рекомендовано было отказаться от проведения массовых мероприятий, а потому церемония прошла в «закрытом» формате.