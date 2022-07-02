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    18:59, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Открытие проблемной улицы в Петропавловске снова перенесли

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске снова перенесли дату открытия улицы Букетова, закрытой на ремонт еще в конце апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, движение по одной из центральных улиц города, возможно, возобновят 7-го июля.

    «Работы по устройству ливневой канализации по улице Букетова, на участке от Жамбыла до Н. Назарбаева завершены. Протяженность ливневой канализации составляет 520 метров. В связи с погодными условиями, завершить работы по асфальтированию до 1-го июля не предоставлялось возможным. С 26-го июня проводятся работы по фрезерованию дороги с последующим асфальтированием», - прокомментировали в горакимате.

    Ситуацию с затянувшимся строительством ливневой канализации по Букетова за несколько дней до отставки комментировал теперь уже бывший глава города Булат Жумабеков. Открыть улицу обещали 1-го июля.


    Теги:
    Акимат Общество Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Дороги
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