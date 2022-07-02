Открытие проблемной улицы в Петропавловске снова перенесли

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске снова перенесли дату открытия улицы Букетова, закрытой на ремонт еще в конце апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, движение по одной из центральных улиц города, возможно, возобновят 7-го июля.

«Работы по устройству ливневой канализации по улице Букетова, на участке от Жамбыла до Н. Назарбаева завершены. Протяженность ливневой канализации составляет 520 метров. В связи с погодными условиями, завершить работы по асфальтированию до 1-го июля не предоставлялось возможным. С 26-го июня проводятся работы по фрезерованию дороги с последующим асфальтированием», - прокомментировали в горакимате.

Ситуацию с затянувшимся строительством ливневой канализации по Букетова за несколько дней до отставки комментировал теперь уже бывший глава города Булат Жумабеков. Открыть улицу обещали 1-го июля.