Открытие нового телеканала «Халық арна» прокомментировали в ДУМК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запустили новый телеканал «Халық арна» при Духовном управлении мусульман Казахстана. При этом телеканал «Асыл арна» завершает свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе Верховного муфтия Наурызбая Кажы Таганулы 3 ноября текущего года открылся собственный канал муфтията под названием «Халық арна». Работа по открытию собственного телеканала велась с начала этого года. Имеет большое значение, что канал открылся в канун 30-летнего юбилея муфтията. Медиа-потенциал Духовного управления мусульман РК с каждым годом совершенствуется. За 30 лет были изданы журнал «Иман», газета «Мұнара». На сегодня функционируют 21 сайт при ДУМК, также есть своя телерадиостудия», - сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгаров на онлайн-брифинге в СЦК.

Как отметил Ершат Онгаров, телеканал будет вещать через национальный оператор «OTAU TV», а также цифровую услугу «iD TV». Генеральным директором телеканала стал Нуржан Даркулов.

Также Ершат Онгаров сообщил о закрытии телеканала «Асыл арна».

«Хотел сообщить при этом, что в связи с открытием «Халык арна», телеканал «Асыл арна» закрывается. В этой связи мы благодарим директора «Асыл арна» Мухамеджана Тазабекова. Он все архивные материалы, принадлежащие телеканалу «Асыл арна», передал нам», - заявил Е.Онгаров.

Напомним, ранее министр информации и общественного развития Аида Балаева сообщала, что на канале наряду с традиционно-религиозными будут транслироваться и культурно-познавательные программы.

Фото: mazhab.kz