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Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения

24 Декабря 2021 14:56
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Открытие крупной развязки в Алматы: в схему движения вновь внесли изменения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после открытия движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в тестовом режиме была изменена организация движения на прилегающих улицах и перекрестках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении городской мобильности сообщили, что в рамках данных работ был отключен светофорный объект на пересечении с улицей Тлендиева. Данные мероприятия были направлены на увеличение пропускной способности по проспекту Рыскулова.

Сообщается, что на данном участке, согласно стандартам, для пешеходов имеется надземный переход на расстоянии 250 метров восточнее и подземный переход на расстоянии 150 метров западнее перекрестка.

«Проанализировав сложившуюся транспортную ситуацию за данный период времени и учитывая обращения жителей близлежащих районов, принято решение о внесении изменений в схему организации дорожного движения на данном перекрестке. При этом, переход проезжей части проспекта Рыскулова для пешеходов будет организован восточнее улицы Немировича-Данченко светофорным регулированием. При движении автотранспорта по улице Немировича-Данченко в северном направлении будет разрешен проезд прямо, налево и направо, при движении в южном направлении по улице Жанаарка – только направо», - сообщили в управлении.

Данный режим работы светофорного объекта будет действовать в тестовом режиме до конца января 2022 года. После получения отчетов о транспортной ситуации за данный период времени будет утвержден оптимальный вариант организации дорожного движения на указанном перекрестке.

«Основной целью принимаемых мер является обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети», - добавили в ведомстве.

Напомним, 14 декабря в Алматы открылось движение по развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Протяженность эстакады через проспект Рыскулова составляет 186 метров.

Спустя несколько дней в связи с открытием движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова, было закрыто сквозное движение по улице Немировича-Данченко через проспект Рыскулова.

Недавно в полиции города сообщили, что по результатам промежуточного анализа запуск транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова улучшила пропускную способность на 25%.

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#Алматы   #Транспорт   #Общество   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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