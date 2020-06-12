Открытие кинотеатров с 15 июня прокомментировала главный санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач города Нур-Султана Жанна Пралиева высказалась по поводу открытия кинотеатров в столице с 15 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все зависит от эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день пока постановлений нет. В случае, если мы уже будем выносить постановление, там будут прописываться все алгоритмы рассадки и всех мероприятий по открытию кинотеатров», - заявила Жанна Пралиева, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса от 29 мая с 15 июня текущего года будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.