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Открытие кинотеатров с 15 июня прокомментировала главный санврач Нур-Султана

12 Июня 2020 15:13
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Открытие кинотеатров с 15 июня прокомментировала главный санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач города Нур-Султана Жанна Пралиева высказалась по поводу открытия кинотеатров в столице с 15 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все зависит от эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день пока постановлений нет. В случае, если мы уже будем выносить постановление, там будут прописываться все алгоритмы рассадки и всех мероприятий по открытию кинотеатров», - заявила Жанна Пралиева, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса от 29 мая с 15 июня текущего года будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Акбота Кузекбай

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