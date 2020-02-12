Открытие Года Абая прошло в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Анкаре состоялся грандиозный концерт в рамках открытия «Года Абая Кунанбаева», объявленного международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ в честь 175-летия со дня рождения великого казахского просветителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Организаторами мероприятия выступили ТЮРКСОЙ, Министерство культуры и туризма Турецкой Республики, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, посольство Республики Казахстан в Турции и Турецкая гостетерадиокомпания «ТРТ Аваз».



В зрительном зале концертного комплекса TRT Arı Stüdyosu присутствовали посол Казахстана Абзал Сапарбекулы, посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, замминистра культуры и спорта Казахстана Елдос Рамазанов, председатель Союза писателей Евразии Якуп Омероглу, координатор ТРТ Аваз Седат Сагыркайа, а также многочисленные представители культурных, творческих и литературных кругов тюркского мира и любители искусства.

В своем выступлении руководитель ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов подчеркнул, что 2020 год, объявленный Международной организацией тюркской культуры Годом Абая, послужит для популяризации его имени посредством различных мероприятий. «По словам Чингиза Айтматова, когда мы говорим о месте Абая в мировой литературе, необходимо помнить, что благодаря именно такой великой евразийской личности мы сегодня имеем возможность соизмерять нашу жизнь, рассуждать о нашей истории. Абай сравнивал мир с озером, время – с ветром, а в волнах, созданных ветром на озере, он видел все человечество. И мы гордимся этим великим мыслителем. Пусть имя его хранится в веках, и звучит в устах людей», - добавил он.

Артисты Елеонора Мустафаева и Ильхам Назаров (Азербайджан), Ерлан Рыскали, Зарина Алтынбаева, Шахимардан Абилов, Раушан Бескембирова, Клара Туленбаева и Талгат Мусабаев (Казахстан), Телек Найманбаев (Кыргызстан), Феруза Юсупова (Узбекистан), Левент Гюндюз и Серкан Коджадэре (Турция), а также Игор Подгоряну (Гагаузия, Молдова) под аккомпанемент Турецкого президентского симфонического оркестра под управлением Ерболата Ахмедьярова (Казахстан) исполнили любимые песни на стихи Абая.

На сцене прозвучали известные произведение великого казахского просветителя Абая Кунанбаева -Segiz Ayak, Men Kördim Uzun Kayın Kulaganın, Jelsiz Tünde Jarık Ay , Ayttım Salem Kalamkas, Jark Etpes Könlim , Karangı Tünde Tau Kalkıp, Tatyana’nın Hatı , Kayran Elim Kazagım, Ata-Anaga Köz Kuanış, Kozimnin Karası и другие.