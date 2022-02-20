Открытие филиалов российских вузов позволит остановить отток молодежи – директор школы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Открытие филиалов российских вузов позволит остановить отток талантливой молодежи из Казахстана. Так считает директор школы-лицея № 2 города Кокшетау Гульнара Абдыкасымова. Своим мнением по поводу выступления Президента РК на расширенном заседании Правительства педагог поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Много озвученных Президентом вопросов были связаны с развитием экономики. К примеру, поднимался вопрос по строительству новой атомной электростанции, ведь нам необходима дешевая электроэнергия. Казахстан, а особенно наш северный регион, богат на урановые рудники. Я думаю, что есть все условия для того, чтобы создать такую электростанцию, и это правильный шаг. Другое дело – необходимо, чтобы строительство велось грамотно, чтобы не нанести вред здоровью населения и окружающей среде», - отметила Г. Абдыкасымова.

По словам директора школы, необходимость поднимать свое производство назрела в Казахстане давно. И если соседний Китай уже переходит на электромобили, то Казахстан продолжает закупать старые машины, наносящие колоссальный урон экологии.

«Что касается вопросов образования, то я приветствую тот факт, что у нас планируется открытие филиалов ведущих российских вузов, особенно технических, которые готовят инженеров, технологов и множество других необходимых специальностей. Как педагог и как директор школы, в последние годы я наблюдаю негативную тенденцию: наши лучшие выпускники уезжают в Россию. Там им созданы все условия: есть общежития и стипендии для иностранных студентов, не нужно сдавать ЕНТ. Это очень умные, образованные, воспитанные, способные дети. Многие из них не возвращаются в Казахстан, а остаются работать и жить в России. Надеюсь, что если в нашей стране будут открываться филиалы российских вузов, ребята будут оставаться здесь. Наверное, нужно будет создать какие-то договоры, чтобы дети потом оставались на своей родине, ведь нам сейчас позарез нужны хорошие специалисты», - отметила Г. Абдыкасымова

Спикер считает, что все поднятые Президентом вопросы правильны. Внимание на промышленный сектор экономики поможет создать новые рабочие места и снизить отток населения.

«Еще одна важная тема – зарплаты. Учителя сейчас получают хорошо. Но что касается техперсонала, а это бухгалтеры, секретари, делопроизводители, завхозы, технички, без которых школа не может существовать, - они имеют низкую заработную плату. Ничего не меняется из года в год», - поделилась директор школы.

Г. Абдыкасымова заострила внимание и на поднятой Президентом теме инфляции.

«К сожалению, мы наблюдаем такую ситуацию, что на севере РК условия проживания тяжелее в силу климата. Раньше у нас был северный коэффициент, но теперь его убрали. Почему бюджетники по РК получают одинаково на севере и на юге? Условия проживания у них разные. На севере уходит больше денег на зимнюю одежду, топливо и потребность в еде здесь больше. На юге дешевле даже продукты. Считаю, что государство должно регулировать цены, а если этого сделать невозможно, нужно возрождать этот коэффициент», - добавила Гульнара Абдыкасымова.



