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Открытие фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля» состоялось в Нур-Султане

16 Февраля 2022 16:46
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Открытие фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля» состоялось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 февраля в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялось открытие фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля», посвященного Году детей в Казахстане. Мероприятие организовано совместно с Детской художественной школой – клубом ЮНЕСКО Нур-Султана в рамках проекта Библиотеки Елбасы «Взгляд из детства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей.

«Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства... Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача», – сказал Президент Казахстана.

На открытии фестиваля посетители смогли ознакомиться с выставкой лучших работ воспитанников художественной школы, поучаствовать в мастер-классах ведущих педагогов-художников, некоторые из гостей даже попробовали нарисовать собственные картины в технике «мозаики». Участники мероприятия оставили свои пожелания на стилизованном «Дереве желаний».

Украшением церемонии открытия стали концертные номера учащихся столичной Школы искусств №2.

«Одаренное поколение то, которое осознает свое предназначение», - сказал Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев.

Фестиваль детского творчества «Мой Казахстан – моя земля» будет проходить в течение 2022 года. В этот период Библиотекой Елбасы для детей и подростков будут организованы выставки, лекции, творческие встречи с известными и успешными мастерами, конкурсы, ярмарки и мастер-классы.

Фестиваль призван способствовать укреплению интеллектуального потенциала, реализации творческих способностей детей и оказывать плодотворное влияние на формирование ценностных ориентиров подрастающего поколения.


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#Нур-Султан   #Культура   #ЮНЕСКО   #Общество   #Искусство   #Библиотека Елбасы  
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