Открытие эпитафии Кутлуг-кагана считают важным событием в мировой науке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международную тюркскую академию поступило письмо от Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова с особым поздравлением в адрес организации по случаю недавнего открытия, сделанного в Монголии, в долине Номгон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу тюркской академии.

В письме отмечается, что открытие памятника в честь Кутлуг-кагана «считается важным событием в мировой науке». Кроме того, говорится, что столь важная новость придаст особый импульс развитию тюркологии.

«От себя лично и от имени коллектива Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова искренне поздравляю Вас с выдающимся научным открытием, сделанным специалистами-археологами Тюркской академии в Архангайском аймаке Монголии. Обнаружение письменного памятника с самым ранним в истории упоминанием этнонима «тюрк» является важным событием в мировой науке, и придает новый импульс развитию тюркологии как научной дисциплины.

Желаю Вам и Вашему коллективу дальнейших творческих успехов.

Уверен, что Институт стран Азии и Африки и Международная тюркская академия имеют широкое поле для плодотворного сотрудничества в будущем», - говорится в поздравительном письме на имя президента академии Дархана Кыдырали.

В этом году в результате научной экспедиции в долине Номгон, организованной Международной тюркской академией совместно с Институтом археологии Монголии были обнаружены верхняя часть эпитафии и поминальный комплекс, относящиеся к древнетюркской эпохе.

В экспедиции участвовали научные работники академии, известные тюркологи Напил Базылхан и Нурболат Богенбаев. Ученые Тюркской академии прочитали надписи на памятнике и определили, что он посвящен Кутлуг-кагану, основателю Второго Тюркского каганата.