Открытие чемпионата мира по шахматам: Астана в фокусе внимания мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Театр Astana Ballet 7 апреля широко распахнул свои двери для всех любителей шахмат. В большом зале, где обычно ставят спектакли, царила совсем другая атмосфера. Весь мир, затаив дыхание, с сегодняшнего дня будет пристально следить за зрелищной битвой двух ярких именитых шахматистов планеты: Яна Непомнящего и Дина Лижэня. О том, как в Астане прошла торжественная церемония открытия чемпионата, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В столицу Казахстана из разных уголков мира приезжают именитые, прославенные шахматисты, представители Международной шахматной федерации, чтобы понаблюдать за игрой Яна Непомнящего и Дина Лижэня. Эти спортсмены занимают вторую и третью строчки в мировом рейтинге ФИДЕ: у Яна Непомнящего рейтинг 2793, у Дина Лижэня – 2788.

Торжественная церемония открытия турнира сразу же приковала к себе внимание зрителей. На сцене столичного театра прозвучали два гимна: Республики Казахстан и Международной шахматной федерации.

На самой торжественной церемонии открытия чемпионата мира по шахматам присутствовали президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, чемпионы мира по шахматам, гроссмейстеры. Также поздравить шахматистов с этим знаменательным событием приехал министр культуры и спорта Асхат Оралов. Министр зачитал поздравительное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«От чистого сердца поздравляю вас с открытием чемпионата мира по шахматам. Это значимое событие для любителей спорта. Шахматы – уникальный вид спорта, который помогает человеку развить свои умственные способности. В нашей стране уделяется особое внимание развитию этой сферы. Созданы необходимые условия для граждан, особенно для молодежи, чтобы играть в шахматы. Об этом свидетельствуют открытые кружки и около 700 школ. Наши шахматисты прославляют страну на мировой арене. Думаю, что это знаменательное событие даст импульс дальнейшему развитию шахмат. Выражаю искреннюю благодарность Международной шахматной федерации за участие в организации чемпионата», – говорится в поздравительном письме Президента Казахстана.

На протяжении всей церемонии всё вокруг напоминало о том, что это мировое событие проходит в Казахстане: гости были в национальной казахской одежде, ролик на LED-экране рассказал о живописной природе нашей страны, казахские силачи продемонстрировали на сцене свои способности и, конечно же, атмосферу подчёркивала казахская музыка.

Больше всего гостям запомнилось то, как был организован метод жеребьевки. На сцену поднялись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, а вместе с ними и робот, который провел жеребьевку. Из множества чёрных и белых фигурок робот вытащил белую фигурку. Таким образом стало известно, что в первой партии Ян Непомнящий начнет игру фигурами этого цвета.

«Белыми неплохо, чёрными тоже хорошо», – коротко прокомментировал итоги жребия Ян Непомнящий.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович признался, что от предстоящего матча зрители будут ждать интересную борьбу.

«Борьба за первенство мира накладывает свои отпечатки, особенности на стиль игроков, на то, как они будут вести себя во время матча. Они стремятся к победе, будут стараться удивить соперников, при этом, не допускать слишком рискованных для себя ситуаций, если этого не потребует ход матча. Надеюсь, что миллионам зрителей это понравится. В любом случае, борьба будет очень упорной. Мы будем свидетелями борьбы второго и третьего по рейтингу шахматистов мира, которые полностью заслужили это право. Думаю, что будет интересно следить за игрой», – поделился ожиданиями Аркадий Дворкович.

Отметим, что генеральным партнёром турнира, полностью обеспечивающим призовой фонд в размере 2 млн евро, стал Freedom Holding Corp.

Президент Казахстанской федерации шахмат и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов добавил, что турнир вдохновит миллионы людей.

«Если больше детей придут в шахматные секции, и репутация Казахстана может укрепиться как открытой гостеприимной страны, это будет моим главным большим достижением. Очень здорово, что в Казахстане, на рынке, где рождается огромное количество новшеств, появился инновационный способ делать жеребьевку. Мы действительно становимся страной цифровых кочевников. Для нас большая гордость принимать международный чемпионат и сделать абсолютно всё, чтобы он прошёл в соответствии с лучшими мировыми практиками, чтобы у гостей остались самые яркие впечатления. Мы также готовимся к международной школьной шахматной олимпиаде, которая должна пройти в этом году. Мы рассчитываем провести ещё больше интересных мероприятий, в том числе в рамках текущей битвы за звание чемпиона мира. Мы увидим красивый матч женской сборной Казахстана против сборной мира», – поделился Тимур Турлов.

Два именитых шахматиста в Астане вместе напишут историю. Их мысли сосредоточены только на победе. При любом исходе данный матч определит имя нового короля шахмат.