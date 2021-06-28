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Открыта регистрация на конференцию ASTANA FINANCE DAYS 2021

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Июня 2021, 11:59
Открыта регистрация на конференцию ASTANA FINANCE DAYS 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открыта регистрация на ежегодную конференцию ASTANA FINANCE DAYS 2021, передает МИА «Казинформ».

Astana Finance Days (AFD) – это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2020 годы AFD привлек более 13000 участников из 100 стран мира. В 2020 году форум посетило более 5000 зарегистрированных участников из более 100 стран.

1-3 июля основные стейкхолдеры и партнеры МФЦА представят инновационные продукты и услуги, которые позволят рынкам оправиться от кризиса.

Программа онлайн-конференции, посвященной общей тематике «Восстановление роста», состоит из следующих мероприятий:

  • Fin&Tech Summit:
  • Сессии Visa
  • Сессии Mastercard
  • Fin & Tech
  • Форум Business Connect
  • Форум зеленого роста
  • Макроэкономический форум
  • Форум по расширению экономических возможностей женщин
  • Форум образовательных технологий
  • Правовая конференция МФЦА
  • Семинар ISFB-AIFC по исламскому рынку капитала и др.

  • Спикерами и участниками онлайн-конференции станут представители местных и зарубежных государственных органов, международных организаций, бизнеса, профессионального и научного сообщества и многие другие.

Регистрируйтесь на одно из крупнейших в регионе деловых онлайн-мероприятий. Более подробная информация доступна на сайте.

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