Открыта дорога Нур-Султан - Ерейментау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 01.00 вновь открыто движение на участке трассы Нур-Султан - Ерейментау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана.

«16 февраля с 01.00 в связи со стабилизацией погодных условий открыта дорога из города Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения «Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты», км 16 - 200, участок «Нур-Султан - Ерейментау», км 16 - 156», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о закрытии движения с 21.30 15 февраля из-за метели.

Напомним, в ряде регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения. Ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20 м/с.



