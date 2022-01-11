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    Открыта бесплатная горячая линия помощи адвокатов

    11 Января 2022, 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в период террористической атаки Республиканской коллегией адвокатов открыты «горячие линии» по территориальным коллегиям адвокатов для приема обращений по вопросам, касающихся оказания юридической помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

    Алматинская городская коллегия адвокатов:

    +77272482168;

    +77272482025;

    +77272337863;

    +77272780641;

    +77272341763;

    +77272774230.

    Коллегия адвокатов города Нур-Султана:

    +77029012724;

    +77010220797;

    +77754407882;

    +77015145635;

    +77013313993;

    +77019135776;

    +77019996110;

    +77774039075.

    Алматинская областная коллегия адвокатов:

    +77053011097.

    Акмолинская областная коллегия адвокатов:

    +77017740191.

    Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:

    +77055000016;

    +77771540407.

    Западно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:

    +77783203138.

    Мангистауская областная коллегия адвокатов:

    +7 7292 522699;

    +77012012669.

    Атырауская областная коллегия адвокатов:

    +77014091121;

    +77787888382.

    Актюбинская областная коллегия адвокатов:

    87132775782;

    87758378968.

    Павлодарская коллегия адвокатов:

    +7 701 511 8807

    +7 777 338 1578

    +7 777 066 6613

    Костанайская областная коллегия адвокатов:

    +77754275253.

    Коллегия адвокатов города Шымкент:

    +77776122823;

    +7 7252 41-75-73;

    +7 7252 41-75-78.

    Жамбылская областная коллегия адвокатов:

    +77262 348941;

    +77262 450282.

    Карагандинская областная коллегия адвокатов:

    +7701 3243080;

    +77012127765.

    Кызылординская областная коллегия адвокатов:

    +77087086606.

    Туркестанская областная коллегия адвокатов:

    +7 747 315 02 47;

    +7 701 464 19 00;

    +7 700 330 37 40;

    +7 775 753 77 77.

    Коллегия адвокатов Северо-Казахстанской области:

    +77152332578.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минюст Общество ЧП-2022
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