Открыта бесплатная горячая линия помощи адвокатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в период террористической атаки Республиканской коллегией адвокатов открыты «горячие линии» по территориальным коллегиям адвокатов для приема обращений по вопросам, касающихся оказания юридической помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Алматинская городская коллегия адвокатов:

+77272482168;

+77272482025;

+77272337863;

+77272780641;

+77272341763;

+77272774230.

Коллегия адвокатов города Нур-Султана:

+77029012724;

+77010220797;

+77754407882;

+77015145635;

+77013313993;

+77019135776;

+77019996110;

+77774039075.

Алматинская областная коллегия адвокатов:

+77053011097.

Акмолинская областная коллегия адвокатов:

+77017740191.

Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:

+77055000016;

+77771540407.

Западно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:

+77783203138.

Мангистауская областная коллегия адвокатов:

+7 7292 522699;

+77012012669.

Атырауская областная коллегия адвокатов:

+77014091121;

+77787888382.

Актюбинская областная коллегия адвокатов:

87132775782;

87758378968.

Павлодарская коллегия адвокатов:

+7 701 511 8807

+7 777 338 1578

+7 777 066 6613

Костанайская областная коллегия адвокатов:

+77754275253.

Коллегия адвокатов города Шымкент:

+77776122823;

+7 7252 41-75-73;

+7 7252 41-75-78.

Жамбылская областная коллегия адвокатов:

+77262 348941;

+77262 450282.

Карагандинская областная коллегия адвокатов:

+7701 3243080;

+77012127765.

Кызылординская областная коллегия адвокатов:

+77087086606.

Туркестанская областная коллегия адвокатов:

+7 747 315 02 47;

+7 701 464 19 00;

+7 700 330 37 40;

+7 775 753 77 77.

Коллегия адвокатов Северо-Казахстанской области:

+77152332578.