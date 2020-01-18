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Открыта автодорога по направлению Нур-Султан - Темиртау

18 Января 2020 15:09
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Открыта автодорога по направлению Нур-Султан - Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 14:00 открыта автодорога по направлению Нур-Султан - Темиртау, колонну из 1200 авто сопровождают полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Telegram НК «КазАвтоЖол«.

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Как сообщалось ранее, по информации КЧС, остаются закрытыми дороги в трех регионах Казахстана, в Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях - в общей сложности 13 участков республиканских трасс.



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Ключевые слова: Погода, Дороги,
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