Открыть все школы в новом учебном году порекомендовали Казахстану в ЮНИСЕФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстана Артур ван Дизен выступил на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЮНИСЕФ рекомендует открыть все школы в новом учебном году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Школы должны закрываться в последнюю очередь. И открываться в первую», - сказал Артур ван Дизен на заседании Правительства.

По его словам, из-за закрытия школ в период пандемии каждый третий школьник в мире не имел дистанционного доступа к образованию и дети Казахстана не стали исключением.

«Министерство образования признает необходимость принятия срочных мер для оптимизации этих последствий. «ЮНИСЕФ Казахстан» рекомендует провести мониторинг для определения потерь в обучении», - отметил спикер.

«По его результатам рекомендуется сформировать и протестировать программы по восстановлению знаний учащихся на основе индивидуального подхода. ЮНИСЕФ готов оказать помощь в разработке таких программ», - заключил глава ЮНИСЕФ в Казахстане.



