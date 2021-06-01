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    10:58, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Открыть все школы в новом учебном году порекомендовали Казахстану в ЮНИСЕФ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстана Артур ван Дизен выступил на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЮНИСЕФ рекомендует открыть все школы в новом учебном году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Школы должны закрываться в последнюю очередь. И открываться в первую», - сказал Артур ван Дизен на заседании Правительства.

    По его словам, из-за закрытия школ в период пандемии каждый третий школьник в мире не имел дистанционного доступа к образованию и дети Казахстана не стали исключением.

    «Министерство образования признает необходимость принятия срочных мер для оптимизации этих последствий. «ЮНИСЕФ Казахстан» рекомендует провести мониторинг для определения потерь в обучении», - отметил спикер.

    «По его результатам рекомендуется сформировать и протестировать программы по восстановлению знаний учащихся на основе индивидуального подхода. ЮНИСЕФ готов оказать помощь в разработке таких программ», - заключил глава ЮНИСЕФ в Казахстане.



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