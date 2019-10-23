Открыть во всех регионах центры пропаганды госсимволов предложил Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость усиления требований к изготовителям государственных символов отметил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, Министерство торговли и интеграции совместно с Министерством национальной экономики, Министерством финансов должны усилить требования к изготовителям государственных символов и обеспечить полный цикл производства госсимволов внутри страны, также необходимо рассмотреть вопрос запрета их импорта», - сказал Крымбек Кушербаев на заседании комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных, приравненных к ним наград в Акорде.

Госсекретарь дал еще ряд поручений по улучшению в этом направлении работы по итогам заседания.

«Во-вторых, акимы областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, должны совместно с секретариатом Ассамблеи народа Казахстана обеспечить открытие во всех регионах центров по пропаганде государственных символов», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

В заключение он подчеркнул необходимость всесторонней поддержки патриотической акции партии «Nur Otan» «Менің Туым, менің Отаным!».