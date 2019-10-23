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Открыть во всех регионах  центры  пропаганды госсимволов предложил Крымбек Кушербаев

23 Октября 2019 17:48
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Открыть во всех регионах  центры  пропаганды госсимволов предложил Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость усиления требований к изготовителям государственных символов отметил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во-первых, Министерство торговли и интеграции совместно с Министерством национальной экономики, Министерством финансов должны усилить требования к изготовителям государственных символов и обеспечить полный цикл производства госсимволов внутри страны, также необходимо рассмотреть вопрос запрета их импорта», - сказал Крымбек Кушербаев на заседании комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных, приравненных к ним наград в Акорде.

Госсекретарь дал еще ряд поручений по улучшению в этом направлении работы по итогам заседания.

«Во-вторых, акимы областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, должны совместно с секретариатом Ассамблеи народа Казахстана обеспечить открытие во всех регионах центров по пропаганде государственных символов», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

В заключение он подчеркнул необходимость всесторонней поддержки патриотической акции партии «Nur Otan» «Менің Туым, менің Отаным!».

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Ключевые слова: Акорда, Другие государственные органы,
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Автор:

Серик Сабеков

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