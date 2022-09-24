Открыть визит-центр в нацпарке «Алтын-Эмель» планируется в конце 2022 года

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В с.Басши Жетысуской области прошли общественные слушания по установке визит-центра в национальном парке «Алтын-Эмель» и результатам Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу QazaqGeography.

Установка визит-центра, площадью 552,6 кв.м планируется на территории кордона «Пост №1», в 64 километрах от г. Конаев. Визит-центр будет представлять собой современное здание, архитектурой и цветовой гаммой гармонично вписывающееся в окружающий ландшафт. Здесь туристы смогут получить информацию о маршрутах, инструктаж по поведению в дикой природе, отдохнуть, взять в аренду снаряжение, приобрести сувенирную продукцию местного производства, а также посетить пункт питания.

При строительстве центра предполагается использование по большей части экологически безопасных материалов.

В рамках общественных слушаний населению представлены результаты работы по ОВОС на территории Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель». Обследование всех предлагаемых для использования участков проводилось экспертами Казахстанской Ассоциации по сохранению биоразнообразия (АСБК), в том числе зоолога, ботаника, инженера-эколога, специалиста по экотуризму.

«Участок под возведение выбирался администрацией нацпарка уже с учетом минимального воздействия на окружающую среду. При проведении исследований визит-центру присвоена 4 категория опасности, воздействие на окружающую среду минимальное, так как вблизи участка планируемого строительства не обитают редкие животные и не произрастают редкие виды растений. Все сточные воды будут собираться в емкости и вывозиться на очистные вооружения ближайших населенных пунктов», - сообщил директор по науке АСБК, кандидат биологических наук Сергей Скляренко.

Вместе с тем, эксперт отметил положительное воздействие проекта на социально-экономическую среду. Установка визит-центра открывает возможности по организации новых рабочих мест для населения, вовлечение местного бизнеса, привлечение дополнительных инвестиций, увеличение отчислений в бюджет и т.д.

Организаторы слушаний отметили, что визит-центр станет также и местом культурных и познавательных событий.

«Это пространство для знакомства с природой и историей парка, для эко-просвещения и популяризации заботы об экологии. Мы на постоянной основе будем проводить познавательные мероприятия, направленные на повышение культуры отдыха на природе, воспитание бережного отношения к ней, а также планируем приглашать интересных лекторов, проводить тематические конференции, семинары, рассказывать о таких проблемах, как мусор и вандализм», - отметила представитель РОО «QazaqGeography» Томирис Мусаева.

Возведение визит-центра займет около трех месяцев, его открытие планируется в конце 2022 года. Сотрудников будут набирать из числа местного населения.

В слушаниях приняли участие представители местных исполнительных органов, жители с. Басши, а также общественные деятели.

QazaqGeography реализует проект по развитию экологического туризма и инфраструктуры в национальных парках «Алтын-Эмель» и «Чарын» с 2021 года. За это время в парках проведена большая работа, в том числе установлены беседки, теневые навесы, питьевые фонтанчики, смотровые площадки, навигация и эко-туалеты, работающие на безводной основе.









Фото: altynemel.kz