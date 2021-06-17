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    16:46, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Открыть специальности по архивному делу в вузах предложила глава Минкультуры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по прежнему актуальной остается проблема обеспечения квалифицированными кадрами архивных учреждений. Об этом заявила глава Минкультуры Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В архивах республики работают всего 2,5% специалистов с образованием по профилю. С передачей министерству функций в части электронного документооборота и электронного архива остро стоит проблема дефицита специалистов с техническим образованием. В некоторых архивах в течение года сменяемость составляет более 50% состава. При этом, несмотря на сокращение штатной численности государственных архивных учреждений, наблюдается увеличение объема хранимых документов», - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в ходе заседания комиссии по правам человека при Президенте РК.

    По словам министра, главная причина нехватки квалифицированных кадров в сфере архивов – непрестижность профессии архивиста.

    «Поэтому вузы республики не заинтересованы в подготовке специалистов по данному направлению. К примеру, Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби является единственным вузом, осуществляющим подготовку специалистов по программам высшего образования по специальности «Архивоведение», «Документоведение» и «Документационное обеспечение». Поэтому необходимо открыть специальности по сфере архивного дела и документации в вузах регионов, а также министерству образования РК увеличить государственные гранты по специальности «Архивоведение», «Документоведение» и «Документационное обеспечение», - предложила глава ведомства.

    Ранее Актоты Раимкулова заявила , что хранилища большинства государственных архивов в Казахстане загружены полностью. При этом вопрос финансирования строительства архивов решается крайне медленно.



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