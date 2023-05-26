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Открыть совместный музей планируют Казахстан и Монголия

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Мая 2023, 11:51
Открыть совместный музей планируют Казахстан и Монголия Фото: gov.kz

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе пройдет 9-е заседание межпpавительственной казахстанско-монгольской комиссии по тоpгово-экономическому, научно-техническому и культуpному сотpудничеству. Казахстанскую делегацию, прибывшую в Улан-Батор, возглавляет министр информации и общественного развития, сопредседатель межпpавительственной казахстанско- монгольской комиссии Дархан Кыдырали.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В ходе рабочего визита Дархан Кыдырали встретился с министром образования и науки Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан.
«Монголия является надежным партнером для Казахстана, и страна придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений в различных сферах. Мы тесно сотрудничаем и в международных организациях. В этой связи мы намерены и дальше совместно работать в сфере образования и науки, информации и археологии, особенно, в области открытия общего музея, совместного изучения истории кочевников. Совсем недавно монгольский канал UBS и телеканал «Хабар» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Работа в этом направлении будет продолжена», - сказал Дархан Кыдырали.

Дархан Кыдырали проинформировал о работе министерства и сообщил, что намерен в дальнейшем совместно сотрудничать.

Лувсанцэрэн Энх-Амгалан отметил, что между двумя государствами существует дружеская связь, и он поддерживает предложения Дархана Кыдырали о создании совместных проектов в области образования, культуры и археологии.

Стороны обсудили вопросы обучения студентов в рамках межправительственных грантов, установления академических связей, также укрепления культурно-гуманитарных отношений.

На заседании комиссии будут рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, сельскохозяйственной, транспортной, культурной и спортивной сферах, образовании и науке.


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