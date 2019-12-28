Открыт счет в помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Открыт счет для сбора средств семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматы.

В связи с многочисленными обращениями об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета 27 декабря 2019 года, общественный фонд «Жана Алатау» объявляет о сборе средств в городе Алматы.

Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в Алматы.

Прозрачность расходования средств будет обеспечена.





Реквизиты для зачисления средств:

Наименование фонда: Общественный Фонд «Жана Алатау»

БИН фонда: 080740011034

Счет фонда: KZ826010131000165601

БИК Банка: HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

КБЕ 18 КНП 119

Общественный фонд «Жана Алатау» учрежден с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан.

Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС в г. Алматы, в частности, урагана 2011 года, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП в городе Арысь в 2019 году.





Напомним, вчера борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.