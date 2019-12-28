Открыт счет в помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Открыт счет для сбора средств семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматы.
В связи с многочисленными обращениями об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета 27 декабря 2019 года, общественный фонд «Жана Алатау» объявляет о сборе средств в городе Алматы.
Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в Алматы.
Прозрачность расходования средств будет обеспечена.
Реквизиты для зачисления средств:
Наименование фонда: Общественный Фонд «Жана Алатау»
БИН фонда: 080740011034
Счет фонда: KZ826010131000165601
БИК Банка: HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»
КБЕ 18 КНП 119
Общественный фонд «Жана Алатау» учрежден с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан.
Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС в г. Алматы, в частности, урагана 2011 года, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП в городе Арысь в 2019 году.
Напомним, вчера борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
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