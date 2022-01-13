Открыт счет фонда «Күшіміз бірлікте» для пострадавшего малого бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 января 2022 года неравнодушные предприниматели и казахстанцы могут помочь пострадавшим в беспорядках бизнесменам быстрее восстановить и запустить объекты малого бизнеса, направив помощь в Фонд «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве».

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на atameken.kz.

Фонд создан по инициативе предпринимателей Алматы. Его возглавил председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев.

«Мы понимаем, в какой непростой ситуации оказалась наша страна в эти дни, в каком положении оказался бизнес. Многие из пострадавших в ходе беспорядков - это малый и микробизнес, люди для которых собственное дело было единственным источником ежедневного дохода. Сейчас важно быстро восстановить бизнес, ведь это в первую очередь, сотрудники, которые быстрее должны вернуться на работу и начать получать заработную плату», – отметил он.

Руководитель Фонда подчеркнул, что средства будут выделяться как предпринимателям Алматы, так и других регионов.

«К нам уже начали обращаться предприниматели, которые хотят помочь своим коллегам и внести взносы в фонд «Күшіміз Бірлікте». Спасибо банкам второго уровня, которые несмотря на сложную ситуацию, откликнулись, открыли расчетные счета для поддержки предпринимателей. Также помочь смогут и неравнодушные казахстанцы. Они смогут это сделать уже в ближайшее время в мобильных приложениях своих банков», – рассказал Максим Барышев.

Первый взнос уже сделал казахстанский бизнесмен, меценат, директор АО «КазАзот» Бахаридин Аблазимов, который внесет от своего имени и от имени сотрудников предприятия 500 млн тенге, призвав казахстанских предпринимателей объединиться и вместе восстановить страну.

Чтобы получить помощь предпринимателю достаточно будет войти на сайт infokazakhstan.kz, выбрать вкладку «необходима помощь», открыть электронную заявку, внести данные о компании и подтвердить фотоматериалами ущерб, подписать заявку ЭЦП. Далее заявка попадает в оценочную компанию, которая дает заключение о размере ущерба, после чего с предпринимателем будет заключен договор и в порядке очередности оказана помощь. По словам председателя Фонда, раздел появится на сайте infokazakhstan.kz в ближайшее время.

«Фонд гарантирует прозрачность поступаемых и распределяемых денежных средств. Мы обязательно отчитаемся за каждую полученную и переданную нами сумму», – отметил Максим Барышев.

Желающие оказать финансовую помощь могут направить средства по реквизитам, указанным на сайте atameken.kz.