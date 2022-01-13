+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Открыт счет фонда «Күшіміз бірлікте» для пострадавшего малого бизнеса

13 Января 2022 21:52
Поделиться:
Открыт счет фонда «Күшіміз бірлікте» для пострадавшего малого бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 января 2022 года неравнодушные предприниматели и казахстанцы могут помочь пострадавшим в беспорядках бизнесменам быстрее восстановить и запустить объекты малого бизнеса, направив помощь в Фонд «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве».

Новости по теме
Сколько человек спасли и эвакуировали пожарные Алматы с начала режима ЧП
В акимате Алматы опровергли отставку акима Бакытжана Сагинтаева Костанайские ветераны поддержали несущих круглосуточную службу полицейских Когда восстановят сгоревшее здание акимата Алматы

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на atameken.kz.

Фонд создан по инициативе предпринимателей Алматы. Его возглавил председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев.

«Мы понимаем, в какой непростой ситуации оказалась наша страна в эти дни, в каком положении оказался бизнес. Многие из пострадавших в ходе беспорядков - это малый и микробизнес, люди для которых собственное дело было единственным источником ежедневного дохода. Сейчас важно быстро восстановить бизнес, ведь это в первую очередь, сотрудники, которые быстрее должны вернуться на работу и начать получать заработную плату», – отметил он.

Руководитель Фонда подчеркнул, что средства будут выделяться как предпринимателям Алматы, так и других регионов.

«К нам уже начали обращаться предприниматели, которые хотят помочь своим коллегам и внести взносы в фонд «Күшіміз Бірлікте». Спасибо банкам второго уровня, которые несмотря на сложную ситуацию, откликнулись, открыли расчетные счета для поддержки предпринимателей. Также помочь смогут и неравнодушные казахстанцы. Они смогут это сделать уже в ближайшее время в мобильных приложениях своих банков», – рассказал Максим Барышев.

Первый взнос уже сделал казахстанский бизнесмен, меценат, директор АО «КазАзот» Бахаридин Аблазимов, который внесет от своего имени и от имени сотрудников предприятия 500 млн тенге, призвав казахстанских предпринимателей объединиться и вместе восстановить страну.

Чтобы получить помощь предпринимателю достаточно будет войти на сайт infokazakhstan.kz, выбрать вкладку «необходима помощь», открыть электронную заявку, внести данные о компании и подтвердить фотоматериалами ущерб, подписать заявку ЭЦП. Далее заявка попадает в оценочную компанию, которая дает заключение о размере ущерба, после чего с предпринимателем будет заключен договор и в порядке очередности оказана помощь. По словам председателя Фонда, раздел появится на сайте infokazakhstan.kz в ближайшее время.

«Фонд гарантирует прозрачность поступаемых и распределяемых денежных средств. Мы обязательно отчитаемся за каждую полученную и переданную нами сумму», – отметил Максим Барышев.

Желающие оказать финансовую помощь могут направить средства по реквизитам, указанным на сайте atameken.kz.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Алматы   #Видео   #Сила в единстве   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько человек спасли и эвакуировали пожарные Алматы с начала режима ЧП
В акимате Алматы опровергли отставку акима Бакытжана Сагинтаева
Костанайские ветераны поддержали несущих круглосуточную службу полицейских
Когда восстановят сгоревшее здание акимата Алматы
Популярное
1 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
2 Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
5 Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
6 9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Читайте также
Когда восстановят сгоревшее здание акимата Алматы
Около 24 тысяч подростков получили вакцину Pfizer в Алматы
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив