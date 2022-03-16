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Открыт прямой авиарейс между Казахстаном и Монголией

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Марта 2022, 17:38
Открыт прямой авиарейс между Казахстаном и Монголией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» провела в аэропорту южной столицы официальную церемонию открытия нового международного рейса Алматы – Улан-Батор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В церемонии приняли участие президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Казахстане Д.Баярхуу, руководитель «Хунну Эйр» П. Монхжаргал, председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Т.Ластаев, генерального управления гражданской авиации и департамента гражданской авиации Монголии.

Участники мероприятия отметили, что открытие авиасообщения предоставит возможность гражданам, в том числе многочисленной казахской диаспоре в Монголии, быстро и с комфортом путешествовать между двумя странами.

Рейсы по маршруту Улан-Батор – Алматы – Улан-Батор выполняются еженедельно, по средам, на воздушном судне Е-190 (вместимость 98 кресел).

Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между Казахстаном и Монголией.

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