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Открыть приюты для животных в каждом районе поручил аким СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Июня 2023, 23:23
Открыть приюты для животных в каждом районе поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и чипируют бродячих кошек и собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акима области Айдарбека Сапарова, на эти цели выделили 57 млн тенге. 130-ти отловленным кошкам и собакам уже провели необходимые процедуры.

«На самом деле много бродячих животных. В регионе работают три частных приюта. Дал поручение открыть приюты в каждом районе. Отмечу, что важна личная ответственность владельцев питомцев. Нужно всех животных чипировать, чтобы знать, чья собака или кошка стала бездомной», - сказал А.Сапаров.

В областном акимате уточнили, что пункты временного содержания для животных в районах должны появиться до 1-го октября. Средства на это выделят.

Северо-Казахстанская область   Животные  
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