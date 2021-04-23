РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Открыть прививочные пункты в торговых центрах планируют в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская области, начиная с февраля, получила более 20 тысяч доз вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев на брифинге сообщил, что вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V».

    Всего в регионе поступило 25,2 тысячи доз первого компонента вакцины и 21 тысяча доз второго компонента. Первый компонент получили 21 297 человек. Полный курс вакцинации прошли 4 435 человек.

    «Есть возможность получения вакцины по месту прикрепления. Рассматриваем вопрос по развертыванию прививочных пунктов в торговых центрах по примеру Нур-Султана и Алматы. Сейчас единственным и надежным способом для прекращения распространения коронавирусной инфекции является вакцинация. Призываю всех в случае приглашения на прививку получить ее и защитить себя и своих родных», - сказал А. Жуматаев.

    Он напомнил, что по-прежнему запрещены массовые мероприятия и рекомендовал реже посещать места массового скопления, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, постоянно носить маски.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!