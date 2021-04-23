Открыть прививочные пункты в торговых центрах планируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская области, начиная с февраля, получила более 20 тысяч доз вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев на брифинге сообщил, что вакцинация проводится российским препаратом «Спутник V».

Всего в регионе поступило 25,2 тысячи доз первого компонента вакцины и 21 тысяча доз второго компонента. Первый компонент получили 21 297 человек. Полный курс вакцинации прошли 4 435 человек.

«Есть возможность получения вакцины по месту прикрепления. Рассматриваем вопрос по развертыванию прививочных пунктов в торговых центрах по примеру Нур-Султана и Алматы. Сейчас единственным и надежным способом для прекращения распространения коронавирусной инфекции является вакцинация. Призываю всех в случае приглашения на прививку получить ее и защитить себя и своих родных», - сказал А. Жуматаев.

Он напомнил, что по-прежнему запрещены массовые мероприятия и рекомендовал реже посещать места массового скопления, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, постоянно носить маски.



