26 Мая 2022 11:30

Открыт прием заявок на возврат переплаченных средств за утильсбор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оператор утилизационного сбора АО «Жасыл даму» объяснил алгоритм приема заявок на возврат переплаченных средств за утильсбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании сообщили, уже завершены технические работы на официальном сайте recycle.kz . Доступ в личный кабинет открыт с 25 мая этого года.

Физические и юридические лица, подавшие заявку после 14 мая (включительно) по старым ставкам, смогут вернуть излишне уплаченную сумму. Для этого необходимо подать заявление через электронную платформу Eotinish , подписав его электронно-цифровой подписью.

В заявлении необходимо указать номер заявки, реквизиты счета для осуществления возврата с приложением платежного поручения.

Ранее сообщалось , что в случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года, АО «Жасыл даму» будет сделан перерасчет и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

В конце февраля первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.