Открыт прием заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар-2020»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К участию в Премии допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в течение 2019-го года, заявки на соискание могут подавать: республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент, передает МИА «Казинформ».
Сегодня, 12 февраля стартует прием заявок для участия в Национальной телевизионной премии « Тұмар - 2020». Заявку можно заполнить на сайте tvtumar.kz в срок до 2 марта 2020 года.
В нынешнем году конкурс будет проведен по 10 номинациям:
1. Лучший телевизионный сериал
2. Лучший социальный проект
3. Лучший документальный фильм
4. Лучшее ток-шоу
5. Лучшая развлекательная программа
6. Лучшая информационная программа
7. Лучший телеведущий
8. Лучший тележурналист
9. Лучшая режиссерская работа
10. Лучший региональный телеканал
Национальная телевизионная Премии «Тұмар» учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. За несколько лет обладателями эксклюзивной статуэтки стали 36 специалистов отечественной телевизионной журналистики.
Среди победителей нередко встретишь, как корифеев отрасли, так и молодых, подающих большие надежды и обладающих высоким профессионализмом людей.
Премия «Тұмар» стала олицетворением высоких профессиональных стандартов, а также позитивной мотивацией для творческих изысканий работников телевидения, дав толчок развитию отрасли и росту здоровой конкуренции между профессионалами своего дела.
Так, за годы существования проекта на соискание премии отозвались 898 участников, 138 из них были представлены в шорт-листах и боролись за главный приз - эксклюзивную статуэтку «Тұмар», выполненную из латуни и стекла.
Четвертая премия «Тұмар» станет особенной – организационный комитет, принимая во внимание рекомендации членов жюри прошлых лет и профессионального сообщества, принял решение с этого года к статуэтке «Тұмар» прилагать денежное вознаграждение в размере одного миллиона тенге.
Более того, впервые в истории конкурса среди членов жюри будут представлены не только профессионалы казахстанского телевидения, но и международные эксперты.
Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Тұмар» состоится 13 марта в г. Нур-Султан.
Вся информация доступна на сайте tvtumar.kz.
Контактные данные организационного комитета Премии:📞 +7 777 515 95 32 📩 tvtumarorg@gmail.com
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