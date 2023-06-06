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    11:17, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    Открыт прием заявок на конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан в партнерстве с Клубом главных редакторов Казахстана, АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» и Секретариатом «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» (СВМДА), объявляет о начале приема заявок на 8-й конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» для иностранных журналистов, пишущих/снимающих материалы о Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    Имея достаточно продолжительную историю, Конкурс с
    2014 года отбирает текстовые и видео материалы иностранных авторов, наиболее креативно, достоверно и объективно освещающих различные аспекты казахстанской действительности. Так же как и в предыдущие годы в конкурсе помимо журналистов имеют возможность принять участие работы блогеров, размещенные как в СМИ, так и в их личных аккаунтах в социальных сетях.

    Помимо основной тематики, в этом году будет представлена новая номинация от СВМДА, в рамках которой будет определен один победитель за работу на тему «СВМДА: Новая Азия в Новом Мире».

    К участию в конкурсе принимаются заявки с информационными материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ или в социальных сетях в период с 15 июля 2022 по 15 июля 2023 года.

    Победители конкурса будут определяться жюри, в состав которого входят Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, Президент Клуба главных редакторов Казахстана Бибигуль Жексенбай, Председатель Правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, а также Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

    По итогам конкурса будут определены пять победителей из пяти географических направлений:

    – Южной и Северной Америки;

    – Европы;

    – СНГ;

    – Ближнего Востока и Африки;

    – Азиатско-Тихоокеанского региона

    и два лауреата в номинации по теме туризма и тематике от СВМДА.

    Победители будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и области Мангистау, где их будет ждать насыщенная культурная программа.

    Кроме того, по заведенной традиции, специально для лауреатов конкурса будут организованы встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана.

    Все работы необходимо выслать не позднее 15 июля 2023 года на электронную почту [email protected].

    Результаты конкурса планируется объявить до 1 августа 2023 года.

    Для получения дополнительной информации просим обращаться по адресу [email protected] или по раб.телефону +77172720987.


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