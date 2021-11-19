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Открыт новый авиамаршрут по направлению Алматы - Доха

19 Ноября 2021 11:00
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Открыт новый авиамаршрут по направлению Алматы - Доха

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы - Доха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИИР РК в Telegram.

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В мероприятии приняли участие Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, заместитель акима города Алматы Серик Кусаинов, Посол Катара в Казахстане Абдулазиз Султан Аль-Румайхи, старший вице-президент авиакомпании «Qatar Airways» по Восточным регионам Марван Колелайт, Президент аэропорта города Алматы Алп Ер Тунга Эрсой.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю на воздушных судах типа Airbus А-320 емкостью 132 кресла (12 бизнес класс, 120 эконом класс). Пассажиры смогут воспользоваться сетью маршрутов авиакомпании «Qatar Airways», состоящей из более чем 140 пунктов назначений через международный аэропорт Хамад в Дохе.

Рейсы по данному направлению планировались открыть весной 2020 года, но из-за пандемии были приостановлены.

Комитет гражданской авиации МИИР РК работает над восстановлением международных маршрутов, также ведется работа по открытию новых международных направлений.


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#Алматы   #Туризм   #МИИР РК  
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