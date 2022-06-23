23 Июня 2022 09:45

Открыт набор заявок для участия в Академии женского предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Академия женского предпринимательства (AWE) объявила о запуске программы по внедрению проектов, направленных на развитие женского предпринимательства в Казахстане. Партнером программы выбран Центр W4E МФЦА.

Обучение будет проводиться онлайн на казахском языке на специально разработанной платформе DreamBuilder. Помимо основного модуля по построению бизнеса, участницы смогут получить либо усовершенствовать навыки английского языка и финансовой грамотности. Участие в программе бесплатное.

Все участницы программы будут поделены на две группы. В первую группу войдут женщины без опыта предпринимательской деятельности. Вторая группа будет ориентирована на участниц, уже имеющих определенный уровень бизнес-навыков или существующий бизнес и планирующих его расширение.

Подать заявки на участие могут женщины в возрасте 21–35 лет. Всего в программе AWE примут участие 100 женщин из Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, прошедшие конкурсный отбор.

По окончании курса программы 10 участницам, которые покажут лучший результат, будет предоставлена возможность посетить финальное мероприятие в городе Нур-Султане.

Программа Академии женского предпринимательства, реализуемая Госдепартаментом США, является глобальным проектом, действующим в более чем 80 странах мира, который предоставляет женщинам необходимые знания, навыки, а также знакомства для запуска нового и масштабирования имеющегося бизнеса. В программе AWE уже приняли участие более 16 000 женщин со всего мира, которые успешно создали сообщество выпускниц и делятся своим опытом построения бизнеса, а также налаживают деловые контакты.

Успешно внедренный, усовершенствованный, устойчивый бизнес будет способствовать развитию экономики в регионе и, как следствие, страны в целом.

Подробнее о программе можно узнать в рамках предстоящей сессии «Сотрудничество США и Казахстана: возможности для женщин в бизнесе» на конференции «Astana Finance Days», которая состоится 27-го июня в 19:00 на территории МФЦА. Сессия организована совместно с Посольством Казахстана в США.

Подать заявку на участие можно здесь.



